حسین الٰہی کی شہباز پور آ مد ، ڈوب کر جاں بحق 2 بچوں کے اہلخانہ سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
حسین الٰہی کی شہباز پور آ مد ، ڈوب کر جاں بحق 2 بچوں کے اہلخانہ سے ملاقات

گجرات(سٹی رپورٹر )پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی رہنما و ایم این اے چودھری حسین الٰہی نے گزشتہ روز شہباز پور کا دورہ کیا اور سیلابی لہروں کی زد میں آکر ڈوب جانے والے دو بچوں کی وفات پر انکی رہائشگاہ جاکر فاتحہ خوانی کی۔۔۔

 اور بچوں کے والد محمد اظہر سے اظہار تعزیت کیا اور مرحومین کے درجات کی بلندی کیلئے دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی گھر میں ناگہانی آفت سے دو بچوں کی موت بڑا سانحہ ہے اﷲ تعالیٰ خاندان کو صبروجمیل عطا فرمائے ، ایم پی اے عبداﷲ یوسف ، اسد عبداﷲ ، صاحبزادہ قربان افضل ، صاحبزادہ سید ظہور امجد گیلانی بھی اس موقع پر موجود تھے ۔

 

