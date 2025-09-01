صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں:کولڈ ڈرنکس کی قیمت پر جھگڑا،دکاندار نے گاہک کا گھٹنا توڑدیا

نوشہرہ ورکاں (تحصیل رپورٹر )بوتل کے تنازع پر گاہک پر تشدد، گھٹنا توڑ دیا۔ بتایاگیا ہے کہ عارف ہنجرا نامی شخص مقامی دکاندار خلیل احمد کی دکان پر بوتل لینے گیا جہاں بوتل کے ریٹ پر تلخ کلامی ہوگئی۔۔۔

معاملہ بڑھنے پر دکاندار اور چار ساتھیوں علی اشرف، علی حماد، شرجیل اور صابر وغیرہ نے ڈنڈے سے حملہ کر کے عارف ہنجرا کا گھٹنا توڑ دیا جبکہ ساتھیوں نے پسٹل کے بٹ اور ڈنڈوں سے تشدد کیاپولیس نے زخمی کے کزن ابوبکر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ۔

 

