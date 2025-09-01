نوشہرہ ورکاں:عید میلاد النبیؐ کے مرکزی جلوس کے روٹ کا اعلان
نوشہرہ ورکاں (تحصیل رپورٹر )جشنِ عید میلادالنبیؐ کے سلسلہ میں مرکزی جلوس کی تیاریوں کا جائزہ لینے کیلئے جماعت اہل سنت سٹی نوشہرہ ورکاں کے زیراہتمام سنی تنظیموں کا اجلاس مسلم مسجد تحصیل والی میں منعقد ہوا۔۔۔
صدارت تحصیل امیر جماعت اہل سنت مفتی مختار احمد نعیمی نے کی جبکہ سٹی امیر مفتی افتخار احمد شاکر،حافظ محمد قاسم مصطفائی اور منتظم مرکزی جلوس نے شرکت کی ۔اجلاس میں طے پایا کہ مرکزی جلوس صبح 9 بجے چوک میلاد مصطفی سے شروع ہوکر حبیب بینک چوک، ہاشمی چوک، مدینہ چوک، قدیر چوک، بلال چوک، شمون چوک، حیدریہ چوک، محمدیہ چوک اور غوثیہ چوک سے ہوتا ہوا واپس میلاد مصطفیٰ چوک پر اختتام پذیر ہوگا، جہاں دن 12 بجے مرکزی میلاد کانفرنس منعقد ہوگی۔