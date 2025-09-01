صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلڈ ریلیف سنٹرز پر لائیو سٹاک کیلئے وافر مقدار میں ادویات موجود:ڈاکٹر لائق

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک حافظ آباد ڈاکٹر لائق احمد شیخ نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایات پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں مویشیوں کیلئے ونڈا کے 2ہزار بیگ اور 200من سا ئلیج تقسیم کیا جا چکا ہے ،2400

جانوروں کی حفاظتی ویکسی نیشن 4900جانوروں کی ٹریٹمنٹ کی جا چکی ہے ،تمام فلڈ ریلیف سنٹرز پر لائیو سٹاک کیلئے وافر مقدار میں میڈیسن بھی موجود ہے ۔انکا کہنا تھا کہ ریسکیو 1122،پاک فوج کے تعاون سے سیلابی علاقوں سے 3840جانوروں کو ریسکیو کرکے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ جانوروں کیلئے مزید ونڈا اور سائلیج کی بڑی کھیپ حافظ آباد پہنچائی جا رہی ہے ۔

 

