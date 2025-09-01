صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ چیمبر :تحفظ ماحولیات اتھارٹی کا سہولت ڈیسک قائم

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ چیمبر :تحفظ ماحولیات اتھارٹی کا سہولت ڈیسک قائم

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ چیمبر میں ڈائریکٹر انوائرمنٹ وسیم احسن چیمہ کی آمد، تحفظ ماحولیات اتھارٹی اور چیمبر کے درمیان ایم او یو پر دستخط کر دئیے گئے ، ممبران کیلئے سہولت ڈیسک کا افتتاح کر دیا گیا ۔

اس موقع پر سینئر نائب صدر احمد نوید رانجھا نے کہا کہ حکومتی اداروں کی اصل ذمہ داری عوام اور انڈسٹری کے مسائل حل کرنا ہے ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب شہر میں صنعتیں قائم کی جا رہی تھیں تو متعلقہ اداروں نے این او سیز تو جاری کر د ئیے مگر آج صنعتوں کو سیل کرنے میں تاخیر نہیں کرتے جس سے سینکڑوں مزدور متاثر ہو جاتے ہیں۔ گوجرانوالہ چیمبر میں قائم ہونے والا سہولت ڈیسک ممبران کیلئے سود مند ہوگا۔ایگزیکٹو ممبر علی ہمایوں بٹ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انڈسٹری ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے ، شہر کی صنعتیں زیادہ تر قانونی ذرائع سے توانائی استعمال کر رہی ہیں، آلودگی کا 50 فیصد سے زائد حصہ دراصل کمرشل گاڑیوں کے دھویں سے پیدا ہوتا ہے ۔ اس کے باوجود ای پی اے کی جانب سے صنعتوں کو خاطر خواہ تعاون فراہم نہیں کیا گیا، مہنگے سکریبرز چھوٹی صنعتوں کے بس کی بات نہیں جبکہ بندکرنے کی کارروائی سے 500 سے زائد مزدور بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ ڈائریکٹر انوائرمنٹ وسیم احسن چیمہ نے خطاب میں کہا کہ صنعتکاروں کی سہولت کیلئے گوجرانوالہ چیمبر میں ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے ۔ اس ڈیسک پر روزانہ ایک گھنٹہ EPA کا افسر ڈیوٹی دے گا، شکایات براہِ راست ہمیں پہنچائی جائیں گی اور 24 گھنٹوں کے اندر حل کو یقینی بنایا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کوٹ مومن کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور بحالی کیلئے بھرپور آپریشن

سیلاب کے ساتھ منافع خوروں کے وار: آٹا ، گھی ، چینی ، دالیں ، سبزیاں ، پھل مہنگے

ملک صہیب بھرتھ کا کچہ گرنا ریلیف کیمپ کا دورہ ، متاثرہ خاندانوں سے ملاقات

اسد مگسی اور امانت اللہ خان کا عیسیٰ خیل کا تفصیلی دورہ

مڈھ چوک سے مڈھ رانجھا تک سڑک کی بحالی کا کام مکمل

سیلا ب متاثر ین کو کسی صو رت تنہا نہیں چھو ڑا جا ئے گا،شازیہ بانو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر