سیدا شریف میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم متاثرین میں کھانا اور ادویات تقسیم

  • گوجرانوالہ
پھالیہ (نامہ نگار )حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر منڈی بہائوالدین کی زیر نگرانی سیلاب سے متاثرہ گاؤں سیدا شریف میں فلڈ ریلیف کیمپ لگایا گیا۔۔۔

 جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے صحت کی مکمل سہولیات سے آراستہ فیلڈ ہسپتال میں موجود ڈاکٹرز نے چیک اپ کے ساتھ متاثرین کو مفت ادویات فراہم کی گئیں ۔ فلڈ ریلیف کیمپ میں محکمہ لائیو سٹاک کے ڈاکٹر اور عملہ متاثرین کے مال مویشیوں کو مفت ادویات کے ساتھ جانوروں کی خوراک بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ اس موقع پر محکمہ ریونیو کے افسر تحصیلدار محمد امتیاز ساہی اور گردآور محمد اختر کا کہنا تھا کہ فلڈ ریلیف کیمپ میں آنے والے متاثرین کو ادویات کے ساتھ کھانا بھی تقسیم کیا جا رہا ہے ۔

 

