ڈسکہ :آئس کی فروخت ، نوجوان نشہ کا شکار ، پو لیس خاموش
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )سرکل ڈسکہ میں آئس کی فروخت کا دھندہ عروج پر درجنوں نوجوان آئس کا شکار ہوگئے ، پولیس نے آنکھیں موند لیں۔
سرکل ڈسکہ کے پانچوں تھانوں سٹی ’صدر’موترہ ’ستراہ اور بمبانوالہ میں ہر روز آئس کا نشہ میں مبتلا ہونیوالے نوجوانوں کی تعدادمیں تیزی سے اضافہ ہورہاہے چودہ پندرہ سال کی عمر کے بچے بھی آئس کا شکار بن رہے ہیں جبکہ آئس کے عادی افراد کی جانب سے نشہ خریدنے کیلئے چوری کی واداتوں میں بھی خطرناک حد تک اضافہ ہوچکا ہے نشئی لوگوں کی چھتیں اور دیواریں پھلانگ کر جوملے اٹھالے جاتے ہیں علاقہ بھرکے گلی محلوں کے علاقہ دیہات میں بھی منشیات فروشی دید ہ دلیری سے جاری ہے سرکل ڈسکہ میں آئس اور دیگر منشیات کے دھڑلے سے فروخت میں مبینہ طور پر پولیس اہلکاروں کی پشت پناہی بڑی وجہ ہے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سرکل ڈسکہ میں منشیات فروشوں کیخلاف سخت ترین ایکشن کامطالبہ کرتے ہوئے بھرپورمہم کے ذریعے ہر محلہ سے منشیات فروشوں کو گرفتار کیاجائے ۔