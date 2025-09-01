بل نہ دینے پر منقطع کنکشن والے صارف بجلی چوری کرتے پکڑے گئے
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )گیپکو سب ڈویژن لدھیوالہ ٹیم کی بجلی چوروں کیخلاف کارروائی، بل کی عدم ادائیگی پر کنکشن منقطع کئے جانے والے صارفین کنڈے لگا کر بجلی چوری کرتے پکڑے گئے ۔
بتایا گیا ہے کہ ایس ڈی او گیپکو سب ڈویژن لدھیوالہ میاں عمران نے ٹیم کے ہمراہ مصری میانی ،لدھیوالہ ،دھاڑیوال میں چھاپے مار کر بجلی کی مین لائن سے کنڈے لگا کر بجلی چوری کرنیوالے صارفین منزہ قدیر، محمد عبداﷲ ،محمد سفیان ،عباس وڑائچ ،محمد افضال کے خلاف تھانہ لدھیوالہ میں بجلی چوری کے مقدمات درج کرا دئیے ۔