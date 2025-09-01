صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبائی وزیر شافع حسین اور سٹی صدر گجرات علی جوڑا کا سیلابی علاقوں کا دورہ

  • گوجرانوالہ
صوبائی وزیر شافع حسین اور سٹی صدر گجرات علی جوڑا کا سیلابی علاقوں کا دورہ

گجرات(سٹی رپورٹر )پاکستان مسلم لیگ سٹی گجرات کے صدر علی ابرارجوڑا نے صوبائی وزیر شافع حسین کے ہمراہ حلقہ پی پی31کے سیلاب متاثرہ دیہات کادورہ کیااورمتاثرین میں اشیائے ضروریہ تقسیم کیں۔۔۔

 علی ابرارجوڑا نے شافع حسین کو حلقہ کے دیہات علی پور،کوٹ پتواں، کالیکی، کھٹالہ،سادہ چک میں سیلاب کی تباہ کاریوں بارے بھی بریفنگ دیتے ہوئے بتایاکہ کئی دیہات کازمینی راستہ مکمل طورپرکٹ چکاہے ، لوگوں کی فصلیں تباہ وبرباد ہونے کے ساتھ قیمتی جانوربھی سیلاب کی نذرہوچکے ہیں ،امید ہے کہ جلد سیلابی صورتحال پرقابو پالیاجائے گا۔صوبائی وزیر نے علی ابرارجوڑا کی کاوشوں کوسراہااورانہیں ریلیف سرگرمیاں تیزکرنے کی ہدایات کیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کوٹ مومن کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور بحالی کیلئے بھرپور آپریشن

سیلاب کے ساتھ منافع خوروں کے وار: آٹا ، گھی ، چینی ، دالیں ، سبزیاں ، پھل مہنگے

ملک صہیب بھرتھ کا کچہ گرنا ریلیف کیمپ کا دورہ ، متاثرہ خاندانوں سے ملاقات

اسد مگسی اور امانت اللہ خان کا عیسیٰ خیل کا تفصیلی دورہ

مڈھ چوک سے مڈھ رانجھا تک سڑک کی بحالی کا کام مکمل

سیلا ب متاثر ین کو کسی صو رت تنہا نہیں چھو ڑا جا ئے گا،شازیہ بانو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر