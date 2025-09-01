صوبائی وزیر شافع حسین اور سٹی صدر گجرات علی جوڑا کا سیلابی علاقوں کا دورہ
گجرات(سٹی رپورٹر )پاکستان مسلم لیگ سٹی گجرات کے صدر علی ابرارجوڑا نے صوبائی وزیر شافع حسین کے ہمراہ حلقہ پی پی31کے سیلاب متاثرہ دیہات کادورہ کیااورمتاثرین میں اشیائے ضروریہ تقسیم کیں۔۔۔
علی ابرارجوڑا نے شافع حسین کو حلقہ کے دیہات علی پور،کوٹ پتواں، کالیکی، کھٹالہ،سادہ چک میں سیلاب کی تباہ کاریوں بارے بھی بریفنگ دیتے ہوئے بتایاکہ کئی دیہات کازمینی راستہ مکمل طورپرکٹ چکاہے ، لوگوں کی فصلیں تباہ وبرباد ہونے کے ساتھ قیمتی جانوربھی سیلاب کی نذرہوچکے ہیں ،امید ہے کہ جلد سیلابی صورتحال پرقابو پالیاجائے گا۔صوبائی وزیر نے علی ابرارجوڑا کی کاوشوں کوسراہااورانہیں ریلیف سرگرمیاں تیزکرنے کی ہدایات کیں ۔