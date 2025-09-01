علی پورچٹھہ:پانی اتر نے پر لوگوں کی مشکلات میں اضافہ
علی پورچٹھہ (تحصیل رپورٹر )سیلابی پانی اترنے کے بعد علی پورچٹھہ اور گردونواح کے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ،بے گھر ہونے والے سینکڑوں خاندان خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔
سیلابی ریلے نے نہ صرف مکانات اور فصلیں بہا دیں بلکہ مویشی بھی بھوک اور بیماریوں کے باعث بڑی تعداد میں مر رہے ہیں۔ کئی روز گزرنے کے باوجود دریا میں پھنسے افراد اور جانوروں کے انخلا کا عمل جاری ہے ۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ٹوٹی کشتیوں اور رسیوں کے ذریعے جانوروں کو کنارے لگانے کی کوششوں میں مصروف ہیں لیکن تھکے ہارے اور بھوکے جانور جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومتی اداروں نے بروقت بڑے سیلابی ریلے کی اطلاع نہ دے کر جرم کا ارتکاب کیا ہے ، وقتی طور پر بعض مقامات پر خیمے اور معمولی چارہ تو پہنچایا جا رہا ہے مگر یہ نا کافی ہے ۔ جانور کئی روز سے بھوکے پیاسے ہیں، ان کی زندگی بچانے کے لیے چارہ، ادویات اور فوری طبی سہولیات کی اشد ضرورت ہے ۔کوٹ سلیم، چھنی مرید، باغ سیداں، کوٹ بیلہ وغیرہ کے متاثرین نے بتایا کہ اُن کے مکان اور مویشی سب پانی کی نذر ہو گئے ۔ کیمروں کی موجودگی میں وقتی کھانے کی تقسیم ہو جاتی ہے مگر یہ عارضی سہارا کب تک ہے ، اصل امتحان تو اس وقت شروع ہوگا جب پانی اترنے کے بعد بیماریاں اور وبائیں پھیلیں گی۔