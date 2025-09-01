حالات معمول پر آنے تک ریسکیو سیکٹر ز ایکٹو ر ہیں گے :ایمر جنسی آفیسر
ڈسکہ(نامہ نگار )ڈسکہ کے دیہات میں سیلابی صور تحال میں ریسکیو آپریشن چھٹے روز بھی جاری رہا ۔ ڈسٹرکٹ ایمر جنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال نے کہا حالات معمول پر آنے تک ریسکیو سیکٹر ز ایکٹو ر ہیں گے ۔ ریسکیو 1122 نے اب تک 2000 لوگوں کو مختلف مقامات سے ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا ، ہزاروں لوگوں اور مویشیوں کو بھی ریسکیو کیا گیا ۔
