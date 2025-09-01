صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حالات معمول پر آنے تک ریسکیو سیکٹر ز ایکٹو ر ہیں گے :ایمر جنسی آفیسر

  • گوجرانوالہ
حالات معمول پر آنے تک ریسکیو سیکٹر ز ایکٹو ر ہیں گے :ایمر جنسی آفیسر

ڈسکہ(نامہ نگار )ڈسکہ کے دیہات میں سیلابی صور تحال میں ریسکیو آپریشن چھٹے روز بھی جاری رہا ۔ ڈسٹرکٹ ایمر جنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال نے کہا حالات معمول پر آنے تک ریسکیو سیکٹر ز ایکٹو ر ہیں گے ۔ ریسکیو 1122 نے اب تک 2000 لوگوں کو مختلف مقامات سے ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا ، ہزاروں لوگوں اور مویشیوں کو بھی ریسکیو کیا گیا ۔

ڈسکہ کے دیہات میں سیلابی صور تحال میں ریسکیو آپریشن چھٹے روز بھی جاری رہا ۔ ڈسٹرکٹ ایمر جنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال نے کہا حالات معمول پر آنے تک ریسکیو سیکٹر ز ایکٹو ر ہیں گے ۔ ریسکیو 1122 نے اب تک 2000 لوگوں کو مختلف مقامات سے ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا ، ہزاروں لوگوں اور مویشیوں کو بھی ریسکیو کیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تمام اوور ہیڈ ٹینکس کی صفائی ماہانہ بنیادوں پر شروع

صارفین کو معیاری سروسز کی فراہمی اولین ترجیح، سی ای او آئیسکو

ایف بی آر کے زیراہتمام عسکری بینک لرننگ سینٹر میں آگاہی سیشن کا انعقاد

گرجا روڈ پر میلاد مصطفیؐ امن ریلی

سیرت طیبہ پر عمل سے ہی دونوں جہانوں کی کامیابی،سعد رضوی

مری میں انسداد ڈینگی کے سلسلہ میں اقدامات جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر