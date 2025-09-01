وزیرآباد:روڈ رابری میں ملوث 2 ملزم گرفتار ،3 لاکھ روپے برآ مد
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )تھانہ صدروزیرآباد نے روڈ رابری میں ملوث 2 ملزموں کو گرفتار کر کے 3لاکھ روپے برآمد کر لئے ، ایس ایچ او شکراللہ خاں اور ٹیم نے وارداتوں میں ملوث محمد گل اور خیراللہ کو گرفتار کر لیا ، ملزموں کیخلاف 17 مقدمات درج ہیں ۔
تھانہ صدروزیرآباد نے روڈ رابری میں ملوث 2 ملزموں کو گرفتار کر کے 3لاکھ روپے برآمد کر لئے ، ایس ایچ او شکراللہ خاں اور ٹیم نے وارداتوں میں ملوث محمد گل اور خیراللہ کو گرفتار کر لیا ، ملزموں کیخلاف 17 مقدمات درج ہیں ۔