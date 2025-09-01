وزیراعلیٰ نے مشکل گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑا:نو شین افتخار
ڈسکہ(نامہ نگار )ممبر قومی اسمبلی نوشین افتخار نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں حکومت پنجاب سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے دن رات مصروف عمل ہے وزیراعلیٰ نے مشکل گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔
انہوں نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرہ عوام کو ریلیف، علاج اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل تیزی سے جاری ہے ۔نوشین افتخار نے کہا کہ 15 لاکھ سے زائد متاثرہ افراد کے ساتھ حکومت پنجاب کھڑی ہے اور نقصانات کے ازالے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔