صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعلیٰ نے مشکل گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑا:نو شین افتخار

  • گوجرانوالہ
وزیراعلیٰ نے مشکل گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑا:نو شین افتخار

ڈسکہ(نامہ نگار )ممبر قومی اسمبلی نوشین افتخار نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں حکومت پنجاب سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے دن رات مصروف عمل ہے وزیراعلیٰ نے مشکل گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔

انہوں نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرہ عوام کو ریلیف، علاج اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل تیزی سے جاری ہے ۔نوشین افتخار نے کہا کہ 15 لاکھ سے زائد متاثرہ افراد کے ساتھ حکومت پنجاب کھڑی ہے اور نقصانات کے ازالے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کوٹ مومن کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور بحالی کیلئے بھرپور آپریشن

سیلاب کے ساتھ منافع خوروں کے وار: آٹا ، گھی ، چینی ، دالیں ، سبزیاں ، پھل مہنگے

ملک صہیب بھرتھ کا کچہ گرنا ریلیف کیمپ کا دورہ ، متاثرہ خاندانوں سے ملاقات

اسد مگسی اور امانت اللہ خان کا عیسیٰ خیل کا تفصیلی دورہ

مڈھ چوک سے مڈھ رانجھا تک سڑک کی بحالی کا کام مکمل

سیلا ب متاثر ین کو کسی صو رت تنہا نہیں چھو ڑا جا ئے گا،شازیہ بانو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر