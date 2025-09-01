تتلے عالی میں ڈاکو اور چور متحرک ، سڑکوں پر لوٹ مار
تتلے عالی(نامہ نگار )ڈکیتی چوری کے واقعات میں رقم ،موٹر سائیکل،موبائل فون ودیگر سامان لوٹ لیا گیا ۔شمسہ ڈھڈہ کے قریب دوڈاکوؤں نے عثمان اور بہن سے گن پوائنٹ پر موبائل فون اور15ہزار روپے چھین لئے۔۔۔
کنگروالی کے قریب 3 ڈاکوؤں نے معظم سے 5ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا، اشفاق احمد سے گھمن والا کے قریب دو ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل اور10ہزار روپے چھین لئے ،تتلے عالی کے سمیر علی کی موٹر سائیکل نمبر جی اے ایل7656 گراؤنڈ کے باہر سے چوری ہو گئی،تتلے عالی میں رضوان محمود کی بغیر نمبر موٹر سائیکل مقامی سی این جی سٹیشن سے چوری ہو گئی،مرالی والہ میں ناصرمحمود کا بکرا چوری ہوگیا،ماڑی خورد میں طاہر کے گھر سے لاکھوں روپے کے پنکھے ،واٹر پمپ،بسترے ودیگر سامان چوری ہوگیا،ماہیا میں معظم کے گھر سے موبائل فون چوری ہوگیا۔