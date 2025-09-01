صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :اما م مسجد کا بیٹا لاپتہ

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :اما م مسجد کا بیٹا لاپتہ

تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی کے اما م مسجد کا بیٹا لاپتہ ہوگیا۔ محلہ اسلام پورہ بھدے کے امام مسجد مصباح الرحمن کا12سالہ بیٹا مصعب احمد جمعہ کی نماز کیلئے گیاتھا لیکن وہ مسجد پہنچا اور نہ ہی واپس گھر آیا، ورثا نے اغوا کا خدشہ ظاہر کیا ہے ۔پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

تتلے عالی کے اما م مسجد کا بیٹا لاپتہ ہوگیا۔ محلہ اسلام پورہ بھدے کے امام مسجد مصباح الرحمن کا12سالہ بیٹا مصعب احمد جمعہ کی نماز کیلئے گیاتھا لیکن وہ مسجد پہنچا اور نہ ہی واپس گھر آیا، ورثا نے اغوا کا خدشہ ظاہر کیا ہے ۔پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تمام اوور ہیڈ ٹینکس کی صفائی ماہانہ بنیادوں پر شروع

صارفین کو معیاری سروسز کی فراہمی اولین ترجیح، سی ای او آئیسکو

ایف بی آر کے زیراہتمام عسکری بینک لرننگ سینٹر میں آگاہی سیشن کا انعقاد

گرجا روڈ پر میلاد مصطفیؐ امن ریلی

سیرت طیبہ پر عمل سے ہی دونوں جہانوں کی کامیابی،سعد رضوی

مری میں انسداد ڈینگی کے سلسلہ میں اقدامات جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر