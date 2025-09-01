تتلے عالی :اما م مسجد کا بیٹا لاپتہ
تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی کے اما م مسجد کا بیٹا لاپتہ ہوگیا۔ محلہ اسلام پورہ بھدے کے امام مسجد مصباح الرحمن کا12سالہ بیٹا مصعب احمد جمعہ کی نماز کیلئے گیاتھا لیکن وہ مسجد پہنچا اور نہ ہی واپس گھر آیا، ورثا نے اغوا کا خدشہ ظاہر کیا ہے ۔پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔
تتلے عالی کے اما م مسجد کا بیٹا لاپتہ ہوگیا۔ محلہ اسلام پورہ بھدے کے امام مسجد مصباح الرحمن کا12سالہ بیٹا مصعب احمد جمعہ کی نماز کیلئے گیاتھا لیکن وہ مسجد پہنچا اور نہ ہی واپس گھر آیا، ورثا نے اغوا کا خدشہ ظاہر کیا ہے ۔پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔