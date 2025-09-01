انجمن طلبا اسلام ، مصطفائی تحریک کے زیراہتمام میلاد مصطفیؐ ریلی
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)انجمن طلبا اسلام ، مصطفائی تحریک گوجرانوالہ کے زیرِاہتمام 1500سالہ جشن ولادت کے موقع پر سیالکوٹ روڈ جگنہ سے میلادِ مصطفی ریلی نکالی گئی۔
ریلی میں مرکزی سیکرٹری جنرل مصطفائی تحریک حافظ محمد قاسم مصطفائی ، جوائنٹ سیکرٹری اے ٹی آ ئی پنجاب نعمان باجوہ ، ڈائریکٹر یوتھ پنجاب مصطفائی تحریک محمد اقبال ہنجرا کے علاوہ شہر بھر سے علما کرام ، سیاسی ، سماجی و کاروباری شخصیات اور سنی تنظیمات کے قائدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ حضور ؐکی ذات سے عشق کا اظہار کرنے کے یہ بہترین لمحات ہیں۔