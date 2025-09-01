پنڈی بھٹیاں :درجنوں دیہات کا ہیڈ کوارٹرز سے رابطہ منقطع
پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )دریائے چناب میں تاریخ کے بدترین سیلاب نے تبا ہی مچا دی ،تحصیل پنڈی بھٹیاں کے درجنوں دیہات پانی میں گھرے ہوئے ہیں جن کا تحصیل ہیڈ کوارٹرز سے زمینی رابطہ 5 روز سے منقطع ہے۔۔۔10
لاکھ 70 ہزار کیو سک کا سیلابی ریلا گزر چکا ہے لیکن پنڈی بھٹیاں کا وسیع علاقہ اب بھی زیر آب ہے اور پانی کی سطح بتدریج کم ہو رہی ہے لیکن مختلف علاقوں میں2سے 5فٹ تک پانی جمع ہے ، درجنوں دیہات کے لاکھوں نفوس کھلے آسمان تلے بے یارو مدد گار مویشیوں اور قیمتی سامان سمیت بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، دو روز سے ہونیوالی بارشوں نے متاثرین کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں، زمینی رابطہ منقطع ہونے سے مقامی انتظامیہ ،رفاحی تنظیمیں اور مخیر حضرات ان کو خوراک اور دیگر امداد مہیا نہیں کر پار ہے ، سبز اور خشک چارے کی عدم دستیابی سے مویشیوں کو چارہ نہیں مل ر ہا ۔ بدترین سیلاب میں ضلع حافظ آباد کے مختلف دیہات کے 5 افراد پیاروں سے بچھڑ چکے ہیں جن میں 2تاحال لاپتہ ہیں۔ ہیڈ قادر آباد سے تحصیل پنڈی بھٹیاں کی بائونڈری اور ضلع چنیوٹ کے علاقہ تک حفاظتی بند کے ساتھ ساتھ تاحد نگاہ پانی ہی پانی ہے ، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو چکی ہیں ۔تحصیل انتظامیہ نے اسسٹنٹ کمشنر جواد احمد ملک کی سربراہی میں سیلاب کی آمد سے دو روز قبل شہریوں اور مویشیوں کے انخلا کے بھرپور طریقہ سے مہم چلا کر مساجد اور سوشل میڈیا پر اعلانات سے نقل مکانی کا عمل شروع ہو گیا تھاجس سے جانی ومالی نقصان میں بہت حد تک کمی ہو ئی لیکن زیادہ تر دیہاتیوں نے نقل مکانی کے بجائے اونچی جگہوں پر پناہ لینے کو ترجیح دی ۔ضلعی انتظامیہ نے پنڈی بھٹیاں میں 5 ریلیف کیمپ قائم کئے ہیں جہاں متاثرین عارضی رہائشیں ، خوراک ، طبی سہولتیں اور جانوروں کے ویٹرنری کی سہولتیں دستیاب ہیں لیکن متاثرین کی بہت کم تعداد نے ریلیف کیمپوں کا رخ کیا ہے ۔ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ فوج کے جوانوں اور ریسکیو ٹیموں نے متاثرین کیلئے ریلیف کی سرگرمیوں میں حصہ لیا جو قابل ستائش ہے ، سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ورکرز، رفاحی تنظیمیں اور مخیر حضرات بھی متاثرہ بھائیوں کا دکھ درد بانٹ رہے ہیں اصل کام تو پانی اترنے کے بعد متاثرین کی بحالی کا ہو گا جس میں سب سے اہم ذمہ داری حکومت کی ہو گی کیونکہ فصلیں برباد،مکانات منہدم اورسڑکیں بہہ گئی ہیں ۔ متاثرین نے ضلع کو آفت زدہ قرار دیکر زرعی قرضوں کی معافی اور بحالی کیلئے حکومت سے فوری امداد کا مطالبہ کیا ہے ۔