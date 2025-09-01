صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :آٹے کی قلت ، برائلر گوشت 780روپے کلو

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ،ڈسکہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ،نامہ نگار ) سیالکوٹ ، ڈسکہ اور گردونواح میں مصنوعی مہنگائی کا طوفان آگیا ، برائلر گوشت 780روپے ، ٹماٹر 300 روپے کلو، چینی، آٹا ،دودھ کی بلیک میں فروخت شروع ہو گئی ۔

 تفصیلات کے مطابق سیالکوٹ ڈسکہ ،پسرور ،سمبڑیال اور گردونواح میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر منصوعی مہنگائی کا طوفان ہے ،آٹا نایاب ہوچکا ہے جبکہ چینی 220 روپے کلو فروخت ہورہی ہے ، حکومتی عدم توجہی اور غفلت کے باعث شہری لوٹنے پرمجبور ہوچکے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر راستے بند ہونے سے ذخیرہ اندوزوں نے اشیائے خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ کردیا جبکہ سینکڑوں پولٹری فارم بہہ جانے سے لاکھوں تیار مرغیاں ہلاک ہوگئیں جس کے باعث گوشت کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے ۔فلور ملز کی جانب سے سپلائی نہ ہونے کے باعث آٹا نایاب ہوچکا ہے ۔ شہریوں عبدالجبار ،احتشام الحق، فریدحسین، فرحان علی، میزبان علی، فلک شیر، محمد حمزہ، شہر یار خان ،علی شہزاد نے کہا کہ سیالکوٹ میں ضلعی انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کی بنا پر کسی بھی ادارے میں انتظامیہ کا کنٹرول نظر نہیں آرہا جس کے باعث شہری شدید کرب میں مبتلا ہیں۔ 

 

