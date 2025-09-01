ربیع الاول کا مہینہ انسانیت کیلئے پہلی بہار کا پیغام ہے :صاحبزادہ منصور افضل
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )صاحبزادہ منصور افضل آستانہ عالیہ آدمکے چیمہ نے کہا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ انسانیت کیلئے پہلی بہار کا پیغام ہے نبی آخر الزمان ؐ کی نبوت کا تذکرہ تورات ’زبور ’انجیل اور۔۔۔
تمام آسمانی صحیفوں میں موجودتھا اور امتیں آپ ؐ کا انتظار کررہی تھیں آپ ؐ اندھیروں میں اجالا اور آفتاب نبوت بن کرطلوع ہوئے تو انسانوں کا مقدر جگمگا اٹھا ،خزاں رسیدہ چمن میں تازہ ہوا آگئی امت کے علما و خطباء کو ماہ ربیع الاول میں آپ ؐ کی سیرت کے ا ن پہلو ئوں کو نمایاں طور پر بیان کرناچاہیے اور آپ ؐ کے اہلبیت کے فضائل کو موضوع سخن بنانا چاہیے ۔