وزیر بلدیات کا ڈسکہ اور پسرور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

  • گوجرانوالہ
وزیر بلدیات کا ڈسکہ اور پسرور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق نے ڈسکہ اور پسرور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔

 متاثرہ دیہات میں ریسکیو آپریشنز اور ریلیف سرگرمیوں کی نگرانی کی، گھر گھر کھانے کی فراہمی کی ہدایت کی۔ نالہ ڈیک اور نالہ ایک کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہاکہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مسلسل دورے اور ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں۔ انتظامیہ اور عوامی نمائندے 24 گھنٹے متاثرین کے ساتھ ہیں۔ 

 

