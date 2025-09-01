کامونکے :والدین کی ڈانٹ سے دلبرداشتہ نوجوان نے زہر کھا لیا
کامونکے (نامہ نگار )والدین کی ڈانٹ ڈپٹ سے دلبرداشتہ ہوکر نوجوان نے زہریلی گولیاں نگل لیں۔گزشتہ روز اولکھ آباد کے اٹھارہ سالہ حامد کو اسکے گھر والوں نے آوارہ گردی سے منع کیا تو اُس نے دلبرداشتہ ہوکر زہریلی گولیاں کھالیں جسے طبی امداد کیلئے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کردیا گیا ۔
