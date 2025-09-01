عوام لینڈ مافیا کیخلاف اٹھ کھڑے ہوں :ڈاکٹر طارق
گجرات(سٹی رپورٹر )جماعت اسلامی پنجاب کے امیرڈاکٹرطارق سلیم نے مرکزی جامع مسجد منصورہ لاہورمیں نبی کریم سے محبت کے عملی تقاضے کے موضوع پر ضلع گوجرانوالہ،وزیرآباد کے ذمہ داروں کی تربیتی نشست میں شرکت کی۔
ڈاکٹرطارق سلیم نے سیرت مصطفی کے مختلف پہلو ئوں پر روشنی ڈالی،ڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ نبی اکرم ؐ، محسن انسانیت اور ایسے رہبر اور رہنما ہیں جن کی زندگی رب رحمن نے رہتی دنیا تک نمونہ قرار دی ہے انہوں نے کہاکہ نبی اکرمؐ کی اطاعت اور پیروی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے ،نبی رحمت ؐنے کفر کی چٹانوں کو توڑ کر ظلم کے نظام کو ختم کر کے انسانیت کو امن اخوت سلامتی اور مساوات کا نظام عدل دیا، ڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ مریم نوازحکومت ہو یا عثمان بزدار ان کے دورمیں غیرقانونی ہائوسنگ سوسائٹیز کواین او سی جاری ہوئے ، آج اس کی بدولت سیلاب کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں دریا کے راستے میں رہائش پذیرلوگ بے گھرہوچکے ہیں وقت آگیاہے کہ پاکستان کے لوگ ان مافیاز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔