لالہ موسیٰ :چوروں نے تالے توڑ کر گھر کا صفایا کر دیا
لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا )تھانہ صدر لالہ موسیٰ کے علاقہ قاضی کرم شاہ میں نامعلوم چور گھر کاصفایاکرگئے ۔رضوان علی سکنہ محلہ قلعی گراں نے اپنا گھریلوسامان قاضی کرم شاہ میں سیدخاورعباس شاہ کے مکان میں رکھاہواتھاجسے نامعلوم چور تالے توڑ کر لے گئے۔۔۔
سامان میں ائیرکولر، پنکھے،واشنگ مشین ، مائیکر وو یو اوون،کمپیوٹر،ایل سی ڈی ،کمبل،2 استریاں،گیس چولہا، برتن، جوسر سیٹ شامل تھا جس کی مالیت ایک لاکھ سے زائدبتائی جاتی ہے ،مدعی مقدمہ نے 26اگست کو تھانہ میں درخواست دی لیکن تاحال ایف آئی آردرج نہیں ہوسکی۔