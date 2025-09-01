صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
این اے 66 ضمنی الیکشن ،ن لیگ کی خواتین ورکرز کا اکٹھ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ضلعی جنرل سیکرٹری حلقہ خواتین مسلم لیگ (ن)ڈاکٹر فرح ادیبا کی رہائشگاہ پرامیدوار این اے 66چودھری بلال فاروق تارڑ کے انتخابی اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جس میں بلال فاروق تارڑ کی والدہ ساجدہ فاروق تارڑ،سابق ایم پی اے وضلعی صدر حلقہ خواتین بیگم طلعت شوکت چیمہ،ایم این اے گلناز پاشا،ایم پی اے صائمہ زاہد،ڈاکٹرعائشہ عزیز،فرح جمیل،ابیحہ سمیت خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ساجدہ فارق تارڑ اور بیگم طلعت شوکت چیمہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاست ہو یا سماجی خدمت خواتین کے کردار کے بغیر مکمل نہیں،مردو خواتین زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کررہے ہیں،18 ستمبر کا سورج این اے 66کے ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ (ن)کی کامیابی کی نوید کے ساتھ طلوع ہو گا،وزیرآباد مسلم لیگ (ن) کا قلعہ ہے اس قلعے میں دراڑ ڈالنے کی ہر کوشش ناکام ہوئی اور ہوگی،مسلم لیگ (ن)کی خواتین سیاسی وسماجی زاویوں سے مضبوط بنیادوں پر حلقہ کی خواتین سے ملاقاتیں کررہی ہیں اور خواتین مردوں کے شانہ بشانہ بلال فاروق تارڑ کی ووٹ کی طاقت سے کامیابی کیلئے کوشان ہیں ۔

 

