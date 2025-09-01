صنعت وتجارت ملکی بقا کی ضامن:صدر وزیرآباد چیمبر
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) صنعت وتجارت ملکی بقا کی ضامن ہے ،ملکی ترقی وعوام کی خوشحالی میں تاجروں کا بنیادی کردار ہے ،ہر بزنس مین ہمارا دست و بازو ہے وزیرآباد کے ہر چھوٹے بڑے تاجر اور صنعت کار کے۔۔۔
حقوق کی پاسداری اور انکے مسائل کے حل ہماری ترجیحات میں شامل ہیں۔ان خیالات کا اظہار صدر وزیرآباد چیمبر آف کامرس ڈاکٹر طاہر حسین زیدی نے صنعتکاروں،تاجروں کے وفود خالد مغل،مہر شکیل اعظم،حافظ محمد سلیم،میاں صبیح الرحمن،فیصل افضل،ندیم عبد اللہ وڑائچ،ایاز محمود چاند،میاں سعود الحسن،عدیل مہر،فرخ آصف مغل،ندیم مغل،وقاص مغل،ملک نعمان،اعجاز گوندل،سید علی رضا،شبیہ الحسن،ثمر رضا،میثم رضا،قاسم قمر،مہر مبشر،ڈاکٹر سید رضا سلطان ودیگر سے ملاقات میں کیا۔انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن آف پاکستان،منسٹری آف کامرس نے وزیرآباد چیمبر آف کامرس کا لائسنس جاری کرکے وزیرآباد کے سیاسی وسماجی حلقوں کے دل جیت لئے ہیں اب وزیرآباد ضلع کے شہریوں کاروباری حلقوں کے لوگوں کو دوسرے شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا انکے کاروبار میں،معاونت اب ان کو اپنے علاقہ میں ہی میسر ہوگی۔