سیلاب زدگان کی مددکیلئے فلاحی اداروں کی خدمات قابل ستائش :ڈپٹی کمشنر
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )سیلاب زدگان کی مدد کیلئے مسلم ہینڈز کی خدمات فلاحی اداروں کیلئے روشن مثال ہیں، مصیبت زدہ مخلوق کی دادرسی رضائے حق کے حصول کا راستہ ہے ۔
ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کنٹری ڈائریکٹر صاحبزادہ سید ضیا النور کے ہمراہ سوہدرہ میں قائم ریلیف کیمپ اور دیگر امدادی سرگرمیوں کے وزٹ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ کنٹری ڈائریکٹر سید ضیا النور نے بتایا کہ ایجوکیشنل کمپلیکس میں 200سے زائد فوجی افسر وں اور جوانوں کو4دن رہائش اور خوراک کا بندوبست کیا گیا ،سوہدرہ،وزیرآباد اور دیگر ملحقہ سیلاب زدگان میں تیار کھانے کے 15000 پیکٹ اور 5 لٹر صاف پانی کی دو ہزار بوتلیں تقسیم کی جا چکی ہیں۔