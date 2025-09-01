صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا متاثرین کیلئے مزید خیمے لگانے کا حکم

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال غلام فاطمہ نے رات گئے فلڈ ریلیف کیمپ ماجرہ کلاں کا اچانک دورہ کیا ، انتظامات کا جائزہ لیا اور کیمپ میں موجود متاثرہ افراد سے ملاقات کی کھانے پینے کی اشیا تقسیم کیں۔

 اسسٹنٹ کمشنر نے مزید ٹینٹ لگانے کے احکامات دئیے تاکہ زیادہ سے زیادہ متاثرہ افراد کو سہولت فراہم کی جا سکے ۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ تحصیل انتظامیہ کی جانب مزید فلڈ ریلیف کیمپ قائم کئے گئے ہیں جن میں ماجرہ کلاں، کٹھیالہ،چھنی گوندل،کوٹلی کھوکھراں اور رندھیر شامل ہیں تاہم انتظامیہ نے تمام سکولز بھی کھول د ئیے ہیں تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں سکولوں کے کمروں کو فلڈ ریلیف کیمپ کے طور پر بھی استعمال کیا جائے گا۔ چھٹی کے روز بھی تحصیل انتظامیہ سیلاب متاثرین کو خوراک و دیگر امدادی اشیا کی ترسیل میں سرگرم رہی۔ 

 

