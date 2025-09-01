آدھا ملک ڈوب گیا،حکمرانوں کو عوام کی فکرنہیں :ریحانہ ڈار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا ہے کہ یہ وقت سیاست کا نہیں، عوام کی خدمت اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کا ہے جو خاندان آزمائش میں ہیں، ان کے دکھ بانٹنا اور ان کی بحالی کیلئے جدوجہد کرنا ہمارا فرض ہے۔۔۔
سیالکوٹ کے عوام کو کبھی مایوس نہیں کروں گی اور ان شا اﷲ ہر ممکن تعاون فراہم کروں گی، سیلاب متاثرین کے مسائل کو نہ صرف مقامی سطح پر حل کرنے کی کوشش کروں گی بلکہ ہر پلیٹ فارم پر ان کی آواز بلند کروں گی تاکہ متاثرہ خاندانوں کو ریلیف اور سہولیات بروقت مل سکیں۔ ریحانہ امتیاز ڈار نے اپنے حلقے میں سیلاب متاثرین کے گھروں کا دورہ کرتے ہوئے انہیں مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑے رہنے کا یقین بھی دلایا۔ ریحانہ ڈار نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ وقت گزارا، ان کی ضروریات کو سنا اور ہر ممکن تعاون کی بھرپور یقین دہانی کرائی۔اس موقع پر مہر کاشف ،سٹی صدر میاں اعجاز جاوید ،جنرل سیکرٹری چودھری محمد الطاف، سیکرٹری اطلاعات میاں شان علی قمر، زمیر عباس، ساجد پرویز، میاں رضوان جانا، ایم عابد ودیگر بھی موجود تھے ۔ ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا کہ ملک و قوم اس وقت شدید بحرانوں کی زد میں ہیں ، عوام کی کمر مہنگائی نے توڑ دی ،آدھا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور حکمرانوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں، کرپشن نے ملکی معیشت کا بیڑہ غرق کرکے رکھ دیا ہے ۔