سیلاب متاثرین کا انخلا ، خوراک اوربحالی ترجیح :سائرہ تارڑ

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )وزیراعلیٰ کی کو ارڈی نیٹر سائرہ افضل تارڑ اور ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے سیلاب سے متاثرہ مختلف دیہات کا دورہ کیا۔ ایم پی اے عون انتصار بھٹی، اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین ملک بھی ہمراہ تھے۔

 سائرہ افضل تارڑ اور ڈپٹی کمشنر نے پنڈی بھٹیاں،ٹھٹھی بہلول پور سمیت دیگر سیلابی علاقوں، علمدار چوک، موٹر وے انٹر چینج پنڈی بھٹیاں کے قریب دریائے چناب کے حفاظتی بند کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انکاکہنا تھا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایات کے مطابق سیلابی پانی کے انخلا ،متاثرین کی بحالی،کھانے کی فراہمی، علاج معالجہ اور دیگر ضروری سہولیات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔ انکاکہنا تھا کہ سیلابی علاقوں میں عوام کو علاج معالجہ کی سہولیات انکی دہلیز پر فراہم کرنے کیلئے مریم نواز کلینک آن وہیل اور مریم نواز موبائل ہسپتال سمیت ڈاکٹرز، پیرا میڈیکل سٹاف اور وافر ادویات فراہم کی جاری ہیں۔ انکاکہنا تھا کہ متاثرین کیلئے بہترین کھانے کا بھی وافر بندو بست کیا گیا ہے اور انہیں صبح، دوپہر اور شام کھانا فراہم کیا جارہا ہے ۔ 

 

