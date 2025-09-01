ریذیڈنٹ کوآرڈی نیٹر اقوام متحدہ کا سیلابی علاقوں کا دورہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ریذیڈنٹ کوآرڈی نیٹر اقوام متحدہ ڈاکٹر محمد احمد یحیی کی قیادت میں8رکنی وفد نے کوٹ داسو، ڈسکہ اور سیالکوٹ کے دیگر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔
ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ایوب بخاری اور ریجنل ڈائریکٹر ریسکیو 1122 سید کمال عابد بھی ہمراہ تھے ۔وفد نے مقامی انتظامیہ کے ہمراہ ریسکیو 1122 کی بوٹ میں2گھنٹے تک متاثرہ علاقوں کا معائنہ کیا اور متاثرین کو راشن، تیار خوراک اور پینے کا پانی فراہم کیا۔ریذیڈنٹ کوآرڈی نیٹر ڈاکٹر محمد احمد یحیی نے کہا کہ اقوام متحدہ مشکل کی گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے ، انہوں نے مقامی انتظامیہ کے ریسکیو اور ریلیف اقدامات کو قابل ستائش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سیلاب موسمیاتی تبدیلی کا مظہر ہے جس سے پاکستان شدید متاثر ہوا ہے ۔ریذیڈنٹ کوآرڈی نیٹر نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے انفراسٹرکچر، جان و مال کو نقصان پہنچ رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کی شدت اور نوعیت معمولی نہیں اور اس مسئلے سے نمٹنے کیلئے پاکستان کے ساتھ تعاون ناگزیر ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ دو ہفتوں کے دوران ملتان اور سندھ کو شدید سیلاب کے چیلنج سے دوچار ہونا پڑے گا۔ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے اس موقع پر کہا کہ سیالکوٹ میں ایسا سیلاب تاریخ میں پہلے نہیں آیا، اب پانی کی سطح کم ہو رہی ہے اور معمولاتِ زندگی بحال ہو رہے ہیں۔