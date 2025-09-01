سرکاری نرخ نامہ نظر انداز:سبزیوں کی قیمت میں ہوشر با اضافہ
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)مون سون بارشوں اور سیلاب کے باعث سبزیوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ،عام آدمی کیلئے سبزی خریدنا بھی محال ہو گیا،ٹینڈے 500روپے ،ادرک 650روپے ،لیموں 400روپے۔۔۔
مٹر 500روپے کلو فروخت ہونے لگے ، سبزی فروشوں نے مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے جاری ریٹ لسٹ نظر انداز کر دی۔ گوجرانوالہ میں سبزی فروشوں نے سیلاب اور بارشوں کا بہانہ بنا کر سبزی کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا ،کوئی بھی سبزی ایسی نہیں جو 300روپے فی کلو گرام سے کم ہو۔ ٹینڈے 500روپے ،ادرک 650روپے ،لہسن 500روپے ،کریلے 300روپے ،بھنڈی 300روپے ،بینگن 300روپے ،گوبھی 280روپے ،شملہ مرچ 250روپے ،مٹر 500روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ایک ہفتہ قبل 80 روپے کلو ملنے والے ٹماٹر 200روپے فی کلو گرام فروخت ہو رہے ہیں ۔ 50روپے کلو فروخت ہونے والا پیاز 100 روپے پر پہنچ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ریٹ لسٹ پر سبزی کی جو قیمت لکھی ہوتی ہے دکاندار اس ریٹ پر فروخت نہیں کر رہے جن سبزیوں کی قیمت 120سے 150 روپے فی کلو تھی ان کی قیمتوں میں 300 فیصد اچانک اضافہ ہو گیا ۔ دوسری طرف دکانداروں کا کہنا ہے کہ سیلاب کے باعث راستے بند ہیں سبزی منڈی میں نہیں آ رہی ، ہمیں منڈی سے جس حساب سے سبزی ملتی ہے تو اس کے مطابق فروخت کر رہے ہیں۔