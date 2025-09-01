صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری اداروں کے سربراہوں سے ناقص کارکردگی کے حامل افسروں اور ملازمین کا ڈیٹا طلب

  • گوجرانوالہ
سرکاری اداروں کے سربراہوں سے ناقص کارکردگی کے حامل افسروں اور ملازمین کا ڈیٹا طلب

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)حکومت نے سرکاری اداروں میں غفلت ،بد عنوانی اور کام چور ملازمین کو نکیل ڈالنے کا فیصلہ کرلیا جس کیلئے تمام سرکاری اداروں کے سربراہوں سے ناقص کارکردگی کے حامل افسر وں اور ملازمین کا ڈیٹا طلب کرلیا۔۔۔

 جبکہ ہر سرکاری ادارے اور سنٹر میں ملازمین کی حاضری کو یقینی بنانے کیلئے بائیو میٹرک سسٹم کا نفاذ لازمی قرار دیا گیاتھا۔ مسلسل 3 دن غیر حاضر رہنے والے افسر وں اور ملازمین کی تنخواہ بند کرنے کے فیصلے پر سختی سے عمل درآمد کرایاجائے گا جس سے سرکاری ملازمین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے شہر اورگردونواح کے تمام سرکاری دفاتر میں بھاری تنخواہیں وصول کرنے اور ناقص کارکردگی کے حامل افسر وں اور ملازمین کیلئے شکنجہ تیار کرنا شروع کردیا ۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ماتحت تمام سرکاری اداروں جہاں بائیو میٹرک سسٹم موجود نہیں وہاں بھی بائیو میٹرک سسٹم لگایا جائے گا،اکثر سرکاری اداروں میں صرف حاضری لگا کر تنخواہیں وصول کرنیوالے افسروں ’اہلکاروں و ملازمین کی روزانہ مقررہ اوقات میں بائیو میٹرک مشینوں کے ذریعے حاضری لگے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تمام اوور ہیڈ ٹینکس کی صفائی ماہانہ بنیادوں پر شروع

صارفین کو معیاری سروسز کی فراہمی اولین ترجیح، سی ای او آئیسکو

ایف بی آر کے زیراہتمام عسکری بینک لرننگ سینٹر میں آگاہی سیشن کا انعقاد

گرجا روڈ پر میلاد مصطفیؐ امن ریلی

سیرت طیبہ پر عمل سے ہی دونوں جہانوں کی کامیابی،سعد رضوی

مری میں انسداد ڈینگی کے سلسلہ میں اقدامات جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر