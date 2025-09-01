سرکاری اداروں کے سربراہوں سے ناقص کارکردگی کے حامل افسروں اور ملازمین کا ڈیٹا طلب
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)حکومت نے سرکاری اداروں میں غفلت ،بد عنوانی اور کام چور ملازمین کو نکیل ڈالنے کا فیصلہ کرلیا جس کیلئے تمام سرکاری اداروں کے سربراہوں سے ناقص کارکردگی کے حامل افسر وں اور ملازمین کا ڈیٹا طلب کرلیا۔۔۔
جبکہ ہر سرکاری ادارے اور سنٹر میں ملازمین کی حاضری کو یقینی بنانے کیلئے بائیو میٹرک سسٹم کا نفاذ لازمی قرار دیا گیاتھا۔ مسلسل 3 دن غیر حاضر رہنے والے افسر وں اور ملازمین کی تنخواہ بند کرنے کے فیصلے پر سختی سے عمل درآمد کرایاجائے گا جس سے سرکاری ملازمین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے شہر اورگردونواح کے تمام سرکاری دفاتر میں بھاری تنخواہیں وصول کرنے اور ناقص کارکردگی کے حامل افسر وں اور ملازمین کیلئے شکنجہ تیار کرنا شروع کردیا ۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ماتحت تمام سرکاری اداروں جہاں بائیو میٹرک سسٹم موجود نہیں وہاں بھی بائیو میٹرک سسٹم لگایا جائے گا،اکثر سرکاری اداروں میں صرف حاضری لگا کر تنخواہیں وصول کرنیوالے افسروں ’اہلکاروں و ملازمین کی روزانہ مقررہ اوقات میں بائیو میٹرک مشینوں کے ذریعے حاضری لگے گی ۔