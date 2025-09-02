حافظ آباد:3 ہزار افراد اور 950 مویشی محفوظ مقامات پر منتقل
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا ) ڈسٹرکٹ ایمر جنسی آفیسر پنجاب ایمر جنسی سروس عدنان نواز نے کہا ہے کہ حافظ آباد کے مختلف سیلابی علاقوں سے ریسکیو 1122کی امدادی ٹیموں نے ابتک 3ہزار سے زائد افراد اور 950مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ،اہلکار 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں ۔
