مختلف علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کیخلاف آپریشن

  • گوجرانوالہ
مختلف علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کیخلاف آپریشن

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے گل روڈ،سوئی گیس روڈ ،جی ٹی روڈ پر غیر قانونی تعمیرات اورتجاوزات مافیا کے خلاف ہیوی مشینری کیساتھ گرینڈ آپریشن کیا ۔ عملے نے 15 عمارتیں مسمار جبکہ 2 دکانیں سیل کر دیں۔ دوران آپریشن 200کے قریب عارضی تجاوزات کا بھی صفایا کر دیا ۔

میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے گل روڈ،سوئی گیس روڈ ،جی ٹی روڈ پر غیر قانونی تعمیرات اورتجاوزات مافیا کے خلاف ہیوی مشینری کیساتھ گرینڈ آپریشن کیا ۔ عملے نے 15 عمارتیں مسمار جبکہ 2 دکانیں سیل کر دیں۔ دوران آپریشن 200کے قریب عارضی تجاوزات کا بھی صفایا کر دیا ۔

 

 

