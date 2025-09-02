یونین کونسل ونیہ والا کی راجپوت برادری کی مسلم لیگ ن میں شمولیت
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)یونین کونسل ونیہ والا کی راجپوت برادری نے مسلم لیگ ن میں شمولیت اختیار کرلی،سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔۔۔۔
یونین کونسل ونیہ میں سابق یوسی چیئرمین حاجی غلام مرتضیٰ چھینہ کے ڈیرے پر اکٹھ کا انعقاد کیا گیا جس میں سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔اس موقع پر سابق ناظم حاجی عبدالغفور چھینہ،احمد علی چھینہ، جاوید چھینہ سمیت سابق بلدیاتی نمائندے بھی موجود تھے ۔اس موقع پر یونین کونسل ونیہ والا کی سیاسی شخصیات رانا قیصر اخلاق،رانا راحیل،رانا سخاوت علی،رانا آصف عرف ججا،رانا رفاقت،رانا زمان و دیگر نے مسلم لیگ ن میں شمولیت اختیار کرلی ۔