بھارت کی ہٹ دھرمی سے حالات خطرناک صورتحال اختیار کرگئے :نواز چوہان

  • گوجرانوالہ
بھارت کی ہٹ دھرمی سے حالات خطرناک صورتحال اختیار کرگئے :نواز چوہان

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے ممبر صوبائی اسمبلی و مانیٹرنگ انچارج ڈی ایچ کیو ہسپتال نواز چوہان نے کہا ہے کہ مون سون بارشوں اور سیلاب نے ملک بھر میں تباہی پھیلا دی۔۔۔

 ، لاکھوں افراد گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں، وزیراعلیٰ کی قیادت میں حکومت متاثرین کو تمام سہولیات کی فراہمی میں کوشاں ہے ۔ ان خیالات کا اظہارانہوں نے سیلاب متاثرین میں راشن، و دیگر اشیا تقسیم کرنے اور نقصانات کا جائزہ لینے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی ہٹ دھرمی اور مون سون کے باعث حالات انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر گئے۔ ، سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔

 

 

 

