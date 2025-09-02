صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ایم ایس کی سیٹ خالی ،امور متاثر

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ایم ایس کی سیٹ خالی ،امور متاثر

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال حافظ آباد کئی روز سے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ سے محروم ہے ۔ اہم انتظامی سیٹ کے خالی ہونے کے باعث ہسپتال کے اُمور بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔۔۔

، مریضوں کو علاج معالجہ میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور عملہ بھی انتظامی رہنمائی کے فقدان کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہے ۔ذرائع کے مطابق ایم ایس کی غیر موجودگی میں ہسپتال کے روزمرہ معاملات، ادویات کی فراہمی، صفائی ستھرائی، مشینری کی دیکھ بھال اور ایمرجنسی سروسز پر براہِ راست اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ او پی ڈی اور ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو اکثر بروقت سہولتیں میسر نہیں آ رہیں جبکہ انتظامی فیصلے بھی التوا کا شکار ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حافظ آباد جیسے ضلع میں جہاں لاکھوں افراد کا انحصار اسی بڑے ہسپتال پر ہے ، وہاں ایم ایس کی سیٹ کا خالی رہنا تشویشناک ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ مریض پہلے ہی سہولتوں کی کمی اور ادویات کے فقدان کا شکار ہیں، محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام ہسپتال کی انتظامی بدحالی کا فوری نوٹس لیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سیلاب : منافع خور شہریوں کو لوٹنے میں مصروف

سیلاب سے تباہی حکمرانوں کی نااہلی اور غفلت کا نتیجہ :سراج الحق

تاندلیانوالہ کے مختلف سرکاری سکول 5 ستمبر تک بند رہیں گے

ایف ڈی اے کا لونیوں میں تجاوزات کیخلاف کارروائیاں تیز

متاثرہ علاقوں میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا :آمنہ عالم

ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سوئی گیس کی بندش ،بحران سنگین ہو گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس