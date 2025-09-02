حافظ آباد:ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ایم ایس کی سیٹ خالی ،امور متاثر
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال حافظ آباد کئی روز سے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ سے محروم ہے ۔ اہم انتظامی سیٹ کے خالی ہونے کے باعث ہسپتال کے اُمور بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔۔۔
، مریضوں کو علاج معالجہ میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور عملہ بھی انتظامی رہنمائی کے فقدان کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہے ۔ذرائع کے مطابق ایم ایس کی غیر موجودگی میں ہسپتال کے روزمرہ معاملات، ادویات کی فراہمی، صفائی ستھرائی، مشینری کی دیکھ بھال اور ایمرجنسی سروسز پر براہِ راست اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ او پی ڈی اور ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو اکثر بروقت سہولتیں میسر نہیں آ رہیں جبکہ انتظامی فیصلے بھی التوا کا شکار ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حافظ آباد جیسے ضلع میں جہاں لاکھوں افراد کا انحصار اسی بڑے ہسپتال پر ہے ، وہاں ایم ایس کی سیٹ کا خالی رہنا تشویشناک ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ مریض پہلے ہی سہولتوں کی کمی اور ادویات کے فقدان کا شکار ہیں، محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام ہسپتال کی انتظامی بدحالی کا فوری نوٹس لیں ۔