  • گوجرانوالہ
بیٹے کا والدہ پر تشدد، چھڑانے پر بھاوج کو تھپڑ جڑدئیے

راہوالی(نمائندہ دنیا )بیٹے کا والدہ پر تشدد ،چھڑانے کیلئے آگے بڑھنے والی بہو کو بھی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔۔۔۔

محلہ شریف فارم کی رہائشی بیوہ بڑے بیٹے منور حسین کے ساتھ رہائشی پذیر تھی ،منور نے والدہ پر تشدد کیا تو وہ اسے چھوڑ کر دوسرے بیٹے سرفرار کے پاس چلی گئی ،شام ساڑھے چھ بجے خاتون اپنے بیٹے سرفراز کے ساتھ گھر میں موجود تھی منور حسین نامعلوم شخص کیساتھ سرفراز کے گھر داخل ہو گیا، والدہ کو زبردستی ساتھ لے جانے کی کوشش کی تو والدہ نے ساتھ جانے سے انکار کردیا جس پر منور حسین نے تشدد کرنا شروع کردیا اور اس دوران 50ہزار روپے ،صندوق کی چابیاں چھین لیں ، ساس کو چھڑانے کیلئے بہو آگے بڑھی تو اسکو بھی تھپڑ مارے ، شور پر اہل محلہ کے اکٹھے ہونے پر منور حسین ساتھی کے ساتھ فرار ہو گیا، کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔

 

