نجی سکول مالکان نے ڈپٹی کمشنر کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )پرائیویٹ سکول مالکان نے ڈپٹی کمشنر کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا نوٹیفکیشن کے باوجود سکول کھول لئے ۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صباء اصغر نے سیلابی صورتحال کے باعث ۔۔۔
ضلع سیالکوٹ کے یکم ستمبر کو کھلنے والے سرکاری و پرائیویٹ سکول کی چھٹی بڑھا کو ان کو 6ستمبرتک کردی تھیں ۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل ڈسکہ اور ای اوز بھی ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے احکامات پر عملدرآمد کرانے میں ناکام رہے اور ان سب نے پرائیویٹ سکولز مالکان کے آگے گھٹنے ٹیک دئیے ۔ شہریوں نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔