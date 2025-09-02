پھالیہ:چور لاکھوں کی بھینسیں گاڑی میں ڈال کر فرار
پھالیہ(نامہ نگار )پھالیہ کے ملحقہ گاؤں لیدھر سے رات کی تاریکی میں چور گاڑی میں 10لاکھ روپے کی بھینس ڈال کر لے گئے جبکہ ٹرک میں 3 بھینسیں لو ڈ کر کے جانے لگے تو ڈیر ے والے جاگ گئے۔۔۔
چور ٹرک چھوڑ کر فرار ہو گئے ،گزشتہ رات 3 بجے چور لیدھر کے رہائشی فہد تارڑ کے ڈیر ے پر ایک ڈالہ اور ٹرک لے کر آئے اور مال مویشی لو ڈ کر چکے تھے کہ ڈیرے پر سوئے ملازمین جاگ گئے اور چور ڈالے میں لدی بھینس لے کر رفو چکر ہو گئے اور ٹرک میں لدی 3 بھینسیں چھوڑ گئے ،پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹرک قبضہ میں لے لیا اور مقدمہ درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی۔ یاد رہے کہ اسی گاؤں سے پہلے بھی پک اپ میں مال لوڈ کرنے کے دوران مالک کے پہنچنے پر چور گاڑی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ،ایک اور واقعہ میں چور رات کی تاریکی میں بھینس کا گوشت بنا کر کھال اور سری پائے چھوڑ کر گوشت گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے ۔