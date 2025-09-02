صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پھالیہ:چور لاکھوں کی بھینسیں گاڑی میں ڈال کر فرار

  • گوجرانوالہ
پھالیہ:چور لاکھوں کی بھینسیں گاڑی میں ڈال کر فرار

پھالیہ(نامہ نگار )پھالیہ کے ملحقہ گاؤں لیدھر سے رات کی تاریکی میں چور گاڑی میں 10لاکھ روپے کی بھینس ڈال کر لے گئے جبکہ ٹرک میں 3 بھینسیں لو ڈ کر کے جانے لگے تو ڈیر ے والے جاگ گئے۔۔۔

 چور ٹرک چھوڑ کر فرار ہو گئے ،گزشتہ رات 3 بجے چور لیدھر کے رہائشی فہد تارڑ کے ڈیر ے پر ایک ڈالہ اور ٹرک لے کر آئے اور مال مویشی لو ڈ کر چکے تھے کہ ڈیرے پر سوئے ملازمین جاگ گئے اور چور ڈالے میں لدی بھینس لے کر رفو چکر ہو گئے اور ٹرک میں لدی 3 بھینسیں چھوڑ گئے ،پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹرک قبضہ میں لے لیا اور مقدمہ درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی۔ یاد رہے کہ اسی گاؤں سے پہلے بھی پک اپ میں مال لوڈ کرنے کے دوران مالک کے پہنچنے پر چور گاڑی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ،ایک اور واقعہ میں چور رات کی تاریکی میں بھینس کا گوشت بنا کر کھال اور سری پائے چھوڑ کر گوشت گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب : ڈینگی پھیلنے کا خدشہ ، محکمہ صحت ہائی الرٹ

کئی علاقوں میں پانی اتر گیا،بحالی کے اقدامات کا آغاز

امن و امان خراب کرنے کی کوشش برداشت نہیں کی جائیگی،کمشنر

کمشنر کا آر ایچ سی مڈھ رانجھا کا دورہ ،سڑک بحالی پر شاباش

جشن عیدمیلاد النبی ؐ،اسسٹنٹ کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس

مویشی پال حضرات کو سہولیات فراہم کی جائیں گی،ڈی سی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس