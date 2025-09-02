کامونکے :نا درا موبائل وین کے ذریعے متعدد افراد کو شناختی کارڈ کی سہولت فراہم
کامونکے (نامہ نگار )پس ماندہ آبادی ڈیرہ امیر افضل میں نا درا موبائل رجسٹریشن وین کے ذریعے متعدد افراد کو شناختی کارڈ بنانے کی سہولت فراہم کی گئی ۔ ضلعی الیکشن کمشنر ٹو گوجرانوالہ کی۔۔۔
ہدایت پر ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن کمیٹی اور شاہ حسین ریجنل نیٹ ورک کی رکن تنظیم جناح ویلفیئر آرگنائزیشن کی وساطت سے بالخصوص خواتین کے نئے شناختی کارڈ بنانے کیلئے نادرا کی وین صبح 9 سے شام 4 بجے ڈیرہ امیر افضل نزد ریاست سریا والا، تولیکے راجباہ روڈ پر موجود رہی ۔