پنجاب بینک ٹینری کی تعمیر کیلئے قرض نہیں دے رہا :ایم شفیق

سمبڑیال (نامہ نگار)چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سیالکوٹ کے ممبر ایم شفیق نے کہا ہے کہ ٹینڑی زون سمبڑیال میں ٹینریوں کی تعمیر کے لیے پلا ٹوں کی الاٹمنٹ کرانے والے ماکان کو پنجاب بینک نے ۔۔۔

قرضہ دینے سے انکار کر دیا ۔ صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ ٹینری اونر نے اس ٹینری زون میں ٹینریاں تعمیر کرنے کے لئے پلا ٹوں کی الاٹمنٹ کرائی گئی ، مالکان ٹینری کی تعمیر کے لئے پنجاب بینک میں قرض کے اپلائی کرتے ہیں تو بینک عملہ کہتا ہے الاٹمنٹ نہیں زمین کی رجسٹری لائیں۔

 

