سیلاب متاثرین کی مدد حکومت اور سماجی تنظیموں کی مشترکہ ذمہ داری :ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ارشاد وحید نے سیلاب کی حالیہ صورتحال کے حوالے سے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قدرتی آفات میں عوامی خدمت اور بروقت ریلیف اقدامات حکومت اور۔۔۔

 سماجی تنظیموں کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ فلاحی تنظیموں اور این جی اوز کا کردار بھی نہایت اہم ہے جو ہمیشہ مشکل وقت میں عوام کی مدد کے لیے آگے بڑھتی ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے سیلاب زدگان کی مدد کیلئے ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ کی این جی اوز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سمیرا اقبال ،اسسٹنٹ ڈائریکٹر ظل ہما ،شائن فاؤنڈیشن سے بلال بٹ اور مختلف این جی اوز کے سربراہ موجود تھے ۔

 

