راہوالی:با اثر افراد کا حجام کی بیوی اور بیٹے پر تشدد
راہوالی (نامہ نگار)تھانہ کینٹ کے علاقہ بدوکی گوسائیاں میں بااثر افرادنے حجام کے بیٹے اور بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔ بدوکی گوسائیاں کے نصیر احمد حجام کا بیٹا منیب دن ڈیڑھ بجے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔۔۔
کہ فیصل جٹ ، عدیل شوکت، حمزہ عرف جگا جٹ حملہ آور ہوگئے ، تشدد پر منیب اندر گھر میں داخل ہوا تو ملزم اس کے تعاقب میں گھر میں داخل ہوئے اور چھریوں اور ڈنڈوں کے وار کرنے لگے ، والدین نے منیب کو چھڑانے کی کوشش کی تو ملزمان نے چادر چاردیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے خاتون کے کپڑے پھاڑ د ئیے اور بیوی پر تشدد کرتے ہوئے بیٹے کو بھی شدید زخمی کردیا ، شور سن کر اہل محلہ اکٹھے ہوئے تو ملزم سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے فرار ہوگئے تھانہ کینٹ پولیس نے میڈیکل رپورٹ ملنے کے بعد ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔