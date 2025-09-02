صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:با اثر افراد کا حجام کی بیوی اور بیٹے پر تشدد

  • گوجرانوالہ
راہوالی:با اثر افراد کا حجام کی بیوی اور بیٹے پر تشدد

راہوالی (نامہ نگار)تھانہ کینٹ کے علاقہ بدوکی گوسائیاں میں بااثر افرادنے حجام کے بیٹے اور بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔ بدوکی گوسائیاں کے نصیر احمد حجام کا بیٹا منیب دن ڈیڑھ بجے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔۔۔

 کہ فیصل جٹ ، عدیل شوکت، حمزہ عرف جگا جٹ حملہ آور ہوگئے ، تشدد پر منیب اندر گھر میں داخل ہوا تو ملزم اس کے تعاقب میں گھر میں داخل ہوئے اور چھریوں اور ڈنڈوں کے وار کرنے لگے ، والدین نے منیب کو چھڑانے کی کوشش کی تو ملزمان نے چادر چاردیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے خاتون کے کپڑے پھاڑ د ئیے اور بیوی پر تشدد کرتے ہوئے بیٹے کو بھی شدید زخمی کردیا ، شور سن کر اہل محلہ اکٹھے ہوئے تو ملزم سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے فرار ہوگئے تھانہ کینٹ پولیس نے میڈیکل رپورٹ ملنے کے بعد ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے: ڈیجیٹلائزیشن تعطل کا شکار، 20 ہزار پلاٹوں کا انتقال زیر التوا

گورنر کی زیر صدارت لاہور چیمبر ڈائریکٹری کی تقریب رونمائی

’’باغوں کا صوبہ‘‘،12اضلاع میں ہارٹیکلچر ایجنسیاں بنانیکامنصوبہ

فوڈ افسروں کو گرانفروشی ،ذخیرہ اندوزی پر قابوپانے کی ہدایت

حضرت میاں میر ؒکے عرس کی دو روز ہ تقریبات کا ا فتتاح

سنٹرل ماڈل سکول میں سیلاب متاثرہ بچوں کیلئے خصوصی کلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس