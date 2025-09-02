صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے متاثرہ پل ٹریفک کیلئے کھول دئیے :وزیر مواصلات

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب احمد بھرتھ اور وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کا پرانا جی ٹی روڈ وزیرآباد کا دورہ سیلاب متاثرین کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ ،سیلاب کے بعد سڑکوں کی بحالی کے اقدامات کا جائزہ لیا ۔۔۔۔

وزرا نے وزیرآباد میں دریائے چناب نالہ ایک اور نالہ پلکھو میں طغیانی کے باعث سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور سیلاب کے بعد متاثرین کو دی جانے والی سہولیات اور رابطہ سڑکوں کی بحالی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا ۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے دیہی علاقوں کے شہر سے روابط کیلئے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں پر تعمیرات کا کام ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے ۔ صوبائی وزیر نے کمشنر آفس میں سیلاب اور بارشی پانی سے انفراسٹرکچر کو ہونے والے نقصانات پر بریفنگ لی ۔کمشنر نوید حیدر شیرازی، آر پی او طیب حفیظ چیمہ، ڈپٹی کمشنر نوید احمد و دیگر افسر اجلاس میں شریک تھے ۔ڈی سی گوجرانوالہ و وزیرآباد نے شاہراہوں اور پلوں کی بحالی پر تفصیلی بریفنگ دی ۔صوبائی وزیر مواصلات نے کہا کہ سیالکوٹ، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں متاثرہ پلوں پر کام مکمل کر کے بحال کر دیا ،متاثرہ پل لائٹ ٹریفک کیلئے کھول د ئیے گئے ہیں۔

 

 

