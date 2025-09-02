سیالکوٹ:سیلابی پانی سے دھنسنے والی سڑکوں کی بحالی شروع
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) اراکین صوبائی اسمبلی منشا اﷲ بٹ اور چودھری فیصل اکرام نے ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی سے ملاقات کی، جس میں سیلاب کی صورتحال اور ۔۔۔
بحالی کے کاموں کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ملاقات کے دوران اراکین اسمبلی نے پیسپ پراجیکٹ کے باعث مختلف سڑکوں پر ہونے والی سیٹلمنٹ (دھنساؤ) پر تشویش کا اظہار کیا اور اس معاملے کی فوری اصلاح اور ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا مطالبہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیز امپروومنٹ انویسٹمنٹ پروگرام کے تحت سیوریج اور واٹر سپلائی کا میگا پراجیکٹ جاری ہے ۔ حالیہ بارشوں کے باعث نئی ڈالی گئی سیور لائن میں مختلف جگہوں پر سیٹلمنٹ پیدا ہوئی ہے ۔ اس سلسلے میں کلائنٹ ڈیپارٹمنٹ کو خط لکھ دیا ہے جبکہ کنٹریکٹر نے بحالی کا کام شروع کر دیا ۔ڈپٹی کمشنر کے مطابق منصوبے کا کلائنٹ ڈیپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ حکومت پنجاب ہے ۔ منصوبہ پیسپ کے ذریعے ورک الاٹ ہوا ہے جبکہ نیسپاک منصوبے میں کنسلٹنٹ کے طور پر خدمات فراہم کر رہا ہے ۔ حکومت کی جانب سے اس منصوبے کی تھرڈ پارٹی ایویلیوایشن بھی کرائی جائے گی تاکہ معیار اور شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے ۔