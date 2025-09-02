متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے :امتیاز بریار
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)امیر جماعت اسلامی ضلع سیالکوٹ امتیاز احمد بریار ،امیرزون PP52 اشتیاق احمد چیمہ نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کو راشن اورادویات کی فراہمی سمیت مویشیوں کیلئے چارہ کی فراہمی الخدمت فاؤنڈیشن کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔۔۔
،بھارت نے آبی جارحیت سے سیالکوٹ سمیت مختلف اضلاع کو سیلاب کی نذر کردیا جس کے باعث پسرور، ظفروال، چپراڑ،سمبڑیا ل کے مختلف دیہات میں انسانی جانوں سمیت مویشیوں کا شدید نقصان ہوا ہے ، سیلاب متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ۔ ان خیالات کااظہارانہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پاک فوج کی زیر نگرانی موضع خاصہ، چک اختیار ،ڈھینگوال، گگڑ مغلاں اوردتووالی سمیت دیگر علاقوں میں 200خاندانوں میں راشن پیکج تقسیم کرنے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ، ان کا مزیدکہنا تھا کہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ مکمل تعاون سے ضلع بھر میں موبائل میڈیکل کیمپ سمیت سیلاب متاثرین میں گرم بستروں کی فراہمی بھی جلد مکمل کرلی جائے گی۔دریں اثنا صدر چیمبر آف کامرس سیالکوٹ اکرام الحق نے بھی راشن پیکج تقسیم پوائنٹ کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرین کو مشکل گھڑی میں کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے ۔