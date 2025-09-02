ڈسکہ سیلابی پانی اترنا شروع ،موسمی بیماریاں پھیلنے لگیں
ڈسکہ(نامہ نگار )ڈسکہ میں سیلابی پانی اترنا شروع ہو گیا لیکن متاثرہ علاقوں کے مکینوں میں موسمی بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئیں ،نشیبی بستیوں میں پانی مچھر وں کی افزائش کا سبب، ڈینگی اورملیریا کے کیسز بڑھنے لگے ۔ ہیں ،آشوب چشم کا مرض بھی سامنے آ رہا ہے ۔۔۔۔
آلودہ پانی سے ہیضہ، اسہال اور جلدی بیماریوں میں اضافہ ہونے لگا، میڈیکل سپیشلسٹ ڈاکٹر فرح کامران نے کہا ہے کہ شہری پانی ابال کر استعمال کریں ۔آنکھوں کے ڈاکٹر ذیشان چیمہ کا کہنا ہے کہ اس موسم میں آشوب چشم پھیلتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں اگر کسی شخص میں آنکھوں میں لالی ا ٓجائے خارش اورپانی بہنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آشوب چشم کی طرف جا رہا ہے ،ایسے شخص کو دیگر گھر والوں کو بچانے کیلئے ان سے دور ہو جانا چاہیے ، سیلاب کے باعث ملک کے کئی حصوں میں تیزی سے آنکھوں کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، متاثرہ افراد تولیہ اور کپڑے دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔