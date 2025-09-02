وزیرآباد:کمشنر ، ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنر کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) کمشنر نوید حیدر شیرازی،ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔۔۔
،اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد عبد القدیر زرکون،تحصیلدار عون عباس چٹھہ،ایس ایچ او تھانہ سٹی اورنگزیب ودیگر بھی ہمراہ تھے ۔نوید حیدر شیرازی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب سے متاثرہ افراد کو ہر طرح کا ریلیف دیا جارہا ہے ،تمام محکمے تندہی سے فرائض سرانجام دے رہے ہیں، ریلیف کیمپوں میں پناہ گزینوں کو خوراک’ صاف پانی اور ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے ۔