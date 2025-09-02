بارشوں سے گوجرانوالہ کی 55 شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)مون سون کی بارشوں کے سبب اور محکمہ ہائی ویز کی غفلت اورفنڈز کی قلت کے باعث گوجرانوالہ ضلع کی55 بڑی شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگئیں جبکہ بیشتر روڈز پر گڑھے پڑ چکے ہیں ۔۔۔
جس سے ٹریفک کی آمدورفت بھی شدید متاثر ہونے لگی، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں میں حال ہی میں مختلف ترقیاتی سکیموں کے تحت تعمیر ہونے والی سڑکیں بھی شامل ہیں، حکومتی ہدایت پر پراونشل ہائی وے نے متعلقہ ٹھیکیدار وں کو تمام سڑکوں کی فوری تعمیرو مرمت کرنے کا حکم دے دیا جبکہ خصوصی گرانٹ سے دیگر شاہرا ہوں کی تعمیرومرمت کا کام شروع کرنے کا منصوبہ تیار کرنا شروع کردیا۔مون سون کی بارشوں اور دیگر وجوہات کی بنا پر گوجرانوالہ کی 55 سے زائد شاہرا ہوں میں گڑھے پڑ چکے ہیں جبکہ بیشتر کچے روڈز میں گڑھے پڑنے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے جس کے باعث پراونشل ہائی وے نے حال ہی میں تعمیر شدہ سڑکوں کومتاثر ہونے پر تعمیر ومرمت کیلئے متعلقہ ٹھیکیدار وں کو ہدایت کردی ، محکمہ کی خصوصی گرانٹ سے باقی شاہراہوں کی تعمیرو مرمت شروع کی جائے گی ۔